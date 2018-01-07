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В Бурятии наркоман ограбил хозяйку кафе
Происшествия, 07.01.2018 23:09
Ночью 6 января в дежурную часть отдела полиции Прибайкальского района с заявлением о грабеже обратилась 54-летняя жительница села Турунтаево
Хозяйка кафе сообщила, что в момент закрытия заведения посетитель похитил оставленную ею на барной стойке сумку, в которой находились три сотовых телефона и около 50 тысяч рублей. Злоумышленник воспользовался тем, что женщина находится в подсобном помещении. На требования вернуть похищенное он не реагировал.
По горячим следам оперативники задержали подозреваемого. Не работающий 19-летний местный житель находился в состоянии наркотического опьянения.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
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