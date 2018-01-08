В Бурятии начались проверки после пожара в Новосибирской области с 10 погибшими

4 января на территории производственного здания в Новосибирской области произошел пожар, в результате которого погибли 10 человек. МЧС по Бурятии проводит комплекс профилактических мероприятий на предприятиях малого и среднего бизнеса, работающих в праздничные дни



Инспекторы государственного пожарного надзора проводят противопожарные инструктажи с руководством и рабочим персоналом предприятий. В ходе инструктажей сотрудники МЧС России доводят требования по соблюдению правил применения открытого огня и проведения огневых работ, содержания территорий и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, систем оповещения о пожаре.



Кроме того, специалисты проверяют знания и действия работников при пожаре, правила вызова пожарно-спасательных подразделений и применения средств пожаротушения.



На сегодняшний день профилактический мероприятия проведены в 27 организациях, данная работа будет продолжена до окончания новогодних праздников, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.



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