Иркутянку обманули аферисты через Инстаграм

Днём 6 января в дежурную часть поступило сообщение от 24-летней иркутянки. Девушка сообщила стражам правопорядка, что злоумышленники похитили у неё 3 тысячи рублей



Двумя днями ранее, заявительница в социальной сети «инстаграм» увидела аккаунт, предоставляющий услуги по продаже одежды. Иркутянка выбрала интересующий её товар и, связавшись с продавцом, перечислила задаток. Через некоторое время девушка увидела, что аккаунт заблокирован, а продавец не выходит на связь.



По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской федерации «мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



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