В Иркутске женщина с битой ограбила аптеку

6 января около 21.00 часов в дежурную часть полиции обратилась работник аптеки, расположенной по улице Вампилова областного центра, с заявлением о том, что неизвестная женщина под угрозой применения прута похожего на металлический, открыто похитила из кассы деньги и скрылась



На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники которой со слов заявительницы составили словесный портрет подозреваемой. Дежурный офицер полиции ориентировал на розыск злоумышленницы наружные службы полиции и экипажи взаимодействующих правоохранительных структур.



Вскоре по ориентировке сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Иркутской области задержали подозреваемую в момент, когда та подыскивала очередную жертву для ограбления, поскольку сумма, добытая ею оказалась небольшой. Ею оказалась 41-летняя местная жительница, у которой при себе находилась деревянная бита. Известно, что женщина ранее судима за мошенничество и незаконный оборот наркотических средств. По мнению сыщиков, мотивом, побудившим ее на преступление, могла стать наркотическая зависимость.



В соответствии с действующим законодательством за содеянное предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. В настоящее время она задержана в порядке статьи 91 УПК России, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

