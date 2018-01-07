В Улан-Удэ пожарные вынесли из горящего дома 11 человек

Сообщение о пожаре в четырёхэтажном жилом доме по ул. Геологическая в Улан-Удэ поступило в пожарную охрану рано утром 5 января. На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на втором этаже шел густой дым, в подъезде было сильное задымление



Пожарные с применением спасательных устройств вывели из задымленного дома 11 человек, в том числе 4 детей. Из квартиры на четвертом этаже была спасена пожилая женщина – огнеборцы пожарно-спасательной части № 8 закутали бабушку в одеяла и вынесли на руках на улицу. Пострадавших на пожаре нет.



В результате пожара выгорела стена гостиной, сгорела мебель и бытовая техника. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.

