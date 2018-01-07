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В Улан-Удэ патруль Росгвардии спас людей на пожаре

В Улан-Удэ патруль Росгвардии спас людей на пожаре
Происшествия,  07.01.2018 09:37 Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня, около 6 часов утра в Улан-Удэ, в ходе патрулирования на улице Шевченко, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили возгорание деревянного двухквартирного дома

Языки пламени вырывались из-под крыши дома. Сообщив о происшествии в дежурную часть для вызова экстренных служб, они приступили к эвакуации жильцов жилого дома.

Сотрудники группы задержания перелезли через забор и стали стучаться в окна горящего дома. Разбудив и выведя из задымленных квартир жильцов, посадили их в служебный автомобиль для обогрева.

По приезду экстренных служб передали им спасенных женщину и мужчину для оказания помощи. Благодаря оперативным действиям сотрудников Росгвардии, в результате пожара никто не пострадал, сообщает пресс-служба управления.
Росгвардия
 
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