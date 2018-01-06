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ПФР пытался лишить мать погибшего забайкальского военнослужащего пособий

Происшествия,  06.01.2018 07:58
Прокуратура Сретенского района провела проверку по обращению одной из общественных организаций о приостановлении ежемесячных денежных выплат матери военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы

Установлено, что в декабре 2016 года отделением Пенсионного фонда России в Забайкальском крае было получено из министерства социальной защиты населения Забайкальского края официальное подтверждение о правомерности выдачи матери удостоверения о её праве на льготы в связи с гибелью сына при исполнении обязанностей военной службы. Однако работники отдела ПФР в Сретенском районе с января 2017 года приостановили ей ежемесячные выплаты на том основании, что, по их мнению, военнослужащий погиб из-за неосторожного обращения с оружием.

По результатам проверки прокуратура пришла к выводу, что приостановление таких выплат является незаконным и нарушает право матери на получение ежемесячных денежных выплат, как члену семьи военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы.

Прокурор района внес в адрес управляющего отделением ПФР по Забайкальскому краю представление об устранении выявленных нарушений с требованием привлечь виновных работников к дисциплинарной ответственности. Оно рассмотрено и удовлетворено.

Благодаря вмешательству прокуратуры ежемесячные выплаты матери восстановлены и произведены с января 2017 года, сообщает пресс-служба прокуратуры.
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