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В Улан-Удэ поймали грузчика с марихуаной
Происшествия, 06.01.2018 08:24
Днем 3 января сотрудники полиции на улице Бабушкина задержали 40-летнего гражданина, у которого обнаружено и изъято наркотическое средство
По заключению экспертизы – марихуана массой более 15 граммов. При этом у мужчины установлен факт употребления наркотика. Он привлечен к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ – за потребление наркотических средств.
Гражданин работает грузчиком, ранее судим за аналогичные преступления.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.
Напоминаем, что о лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно), сообщает пресс-служба МВД по РБ.
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