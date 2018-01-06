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Улан-удэнец попался на попытке угона в Бичурском районе

Происшествия,  06.01.2018 10:00
Дознавателем отдела МВД по Бичурскому району расследуется уголовное дело в отношении 24-летнего ранее судимого улан-удэнца, который ночью 4 января пытался угнать транспортное средство из гаража

Злоумышленник проник во двор частного дома и путем взлома навесного замка гаража пытался угнать транспортное средство. В момент проникновения, хозяин гаража, услышав шум, вызвал сотрудников полиции. Прибывшими сотрудниками полиции преступник был задержан в гараже за рулем заведённого транспортного средства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30. ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
угон
 
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