В Бурятии раскрыта кража телефона в кафе

Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого в краже сотового телефона у жительницы Закаменска



30 декабря прошлого года в ночное время 18-летний ранее судимый местный житель, находясь в одном из городских кафе, похитил из кармана куртки сотовый телефон стоимостью 5 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по РБ.



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