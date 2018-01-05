В Бурятии на каникулах ловят «чёрных» лесорубов

В Национальном парке Бурятии даже на каникулах ловят «чёрных» лесорубов



Информация о нарушении поступила на пульт около девяти утра. Сотрудники оперативной группы незамедлительно выехали на место.



- По задержанию будет видно, какие были нарушения и какой нанесен ущерб растительности Национального парка «Тункинский», - пояснил Дмитрий Нефедьев, старший государственный инспектор-руководитель оперативной группы Национального парка «Тункинский».



Прибыв на место, оперативники быстро обнаружили «черных» лесорубов, один из которых, заметив инспекторов, попытался сбежать. Однако благодаря слаженной работе сотрудников обоих нарушителей удалось задержать. Как выяснилось, это были жители села Кырен.



- Это нарушители, производившие рубку деревьев породы сосна, как вы видите. Примерная сумма ущерба по стоимости древесины будет составлять, по подсчетам, около 70 тысяч рублей. Дело будет передано в органы внутренних дел, - пояснил Дмитрий Нефедьев.



За 2017 год оперативной группой Национального парка выявлено 52 нарушения, из них более десяти связано с незаконной охотой, три – с нелегальным рыболовством, также выявлено пять фактов незаконных рубок леса. Сегодняшнее задержание «черных» лесорубов – это лишь учение, чтобы в реальной ситуации сработать так же слаженно, сообщают «Вести».

