В Бурятии школьники пытались ограбить салон сотовой связи

Ночью 3 января на пульт дежурного вневедомственной охраны по Муйскому району поступил сигнал «тревога», с охраняемого салона сотовой связи в посёлке Таксимо



Экипаж вневедомственной охраны, прибыл на объект уже через три минуты. В ходе осмотра в салоне были задержаны трое несовершеннолетних, которые путем подбора ключей проникли в здание и пытались похитить 20 сотовых телефонов различных марок, 8 планшетных компьютеров и 10 ноутбуков.



Задержанные школьники 7, 9 и 10 классов состоят на учете в подразделение по делам несовершеннолетних. Подростки были переданы сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

