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В Бурятии раскрыта кража 20 килограммов свинины

Происшествия,  05.01.2018 09:28
Полицейскими раскрыта кража с фермы крестьянско-фермерского хозяйства в Тункинском районе

В период с 27 до 28 декабря прошлого года неизвестный злоумышленник похитил 20 килограммов свинины. Обнаружив пропажу, владелица обратилась с заявлением в полицию.

Выехавшей на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что кража совершена путем свободного доступа, что дало основания подозревать в причастности к совершению преступления персонал КФХ.

Данная версия подтвердилась: похищенное мясо изъято у 31 летнего жителя района, работника хозяйства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
кража
 
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