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За праздники на дорогах Бурятии поймали 130 нетрезвых водителей
Происшествия, 04.01.2018 10:15
В период с 30 декабря по третье января автоинспекторами выявлено более 2,7 тысяч нарушений правил дорожного движения
В том числе задержаны 130 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, 30 автомобилистов отказались от освидетельствования на состояние опьянения. Ещё 16 водителей задержаны за повторное нарушение.
На дорогах Бурятии произошло 101 дорожно-транспортное происшествие с механическими повреждениями, в том числе 10 ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 10 получили травмы различной степени тяжести.
Стоит отметить, что в праздничные дни сотрудники госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме. На дорогах республики выставлены дополнительные наряды ДПС, патрулирующие места массового скопления населения.
Госавтоинспекция Бурятия настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения строго соблюдать ПДД, исключить любую возможность управления транспортным средством в состоянии опьянения. Информацию о водителях, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, либо будучи лишенными права управления, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону: 292902, 292999, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
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