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Читинец сжёг заживо постороннего человека, устроив разборку из-за девушки

Происшествия,  04.01.2018 09:03
Мужчина пытался проучить молодого человека по просьбе знакомого, который обвинил того в приставаниях к его девушке

По версии следствия, он пришёл на работу этого молодого человека, который в это время вместе с другим работником находился в строительном вагончике-бытовке ООО «СпецСтройМонтаж». Опасаясь за свое здоровье, тот не вышел из бытовки для «разговора» с непрошенным гостем и закрылся в ней.

После этого обвиняемый обнаружил возле вагончика-бытовки канистру с бензином и решил поджечь его изнутри. Открыв крышку канистры, он забросил ее внутрь вагончика через разбитое им же окно. Затем с помощью зажигалки поджег разлившийся бензин, что привело к возгоранию деревянных конструкций вагончика и хранящихся в нем предметов.

В результате пожара молодому человеку, к которому пришел обвиняемый, был причинен легкий вред здоровью. Второй работник огнем был заблокирован от выхода и не смог выбраться из вагончика. Он получил термические ожоги пламенем головы, туловища и конечностей общей площадью 90%. Его смерть наступила на месте происшествия от острого отравления окисью углерода.

Строительный вагончик был полностью уничтожен, в результате чего ООО «СпецСтройМонтаж» был причинен ущерб на сумму 418 тысяч рублей.

Прокуратура направила уголовное дело для рассмотрения в районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
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