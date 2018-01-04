 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Января

03 Января

Популярное

В Забайкалье подростка из детдома будут судить за сексуальное насилие и убийство ребёнка

Происшествия,  04.01.2018 08:13
В Забайкальском крае начинается суд над подростком, который обвиняется в насильственных действий сексуального характера в отношении 2-летней девочки и последующего её убийства

Установлено, что подросток воспитывался в детском доме и являлся сожителем одной из местных женщин. В результате грубых упущений в работе органа опеки и попечительства для упрощения их интимных встреч он был передан под опеку сестре сожительницы.
Здесь несовершеннолетний, пользуясь полной бесконтрольностью, систематически употреблял спиртные напитки и был предоставлен сам себе. В результате совершил преступные действия в отношении малолетней девочки.

Несмотря на непризнание несовершеннолетним обвиняемым своей вины в совершении сексуального насилия в отношении ребенка, прокурор согласился с квалификацией предварительным следствием его преступных действий.

Эти преступления вызвали широкий общественный резонанс в районе. Сожительница несовершеннолетнего была ранее осуждена с вынесением ей обвинительного приговора за вступление с ним в половую связь. По представлению прокурора также были приняты строгие меры дисциплинарного характера к виновным работникам органа опеки и попечительства, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

За праздники на дорогах Бурятии поймали 130 нетрезвых водителей
Происшествия, 04.01.2018
В период с 30 декабря по третье января автоинспекторами выявлено более 2,7 тысяч нарушений правил дорожного движения
Читинец сжёг заживо постороннего человека, устроив разборку из-за девушки
Происшествия, 04.01.2018
Мужчина пытался проучить молодого человека по просьбе знакомого, который обвинил того в приставаниях к его девушке
В Забайкалье подростка из детдома будут судить за сексуальное насилие и убийство ребёнка
Происшествия, 04.01.2018
В Забайкальском крае начинается суд над подростком, который обвиняется в насильственных действий сексуального характера в отношении 2-летней девочки и последующего её убийства
В Бурятии мужчину осудили за попытку убить собутыльника
Происшествия, 04.01.2018
Кабанский районный суд вынес приговор местному жителю за попытку убийства, случившуюся в 2014 году
Из улан-удэнского бара украли шубу за 67 тысяч
Из улан-удэнского бара украли шубу за 67 тысяч
Происшествия, 03.01.2018
Шубу украли прямо из гардероба питейного заведения
Житель Бурятии незаконно рубил сосны
Происшествия, 03.01.2018
Днём 2 января участковый уполномоченный полиции в ходе профилактического рейда задержал 45-летнего жителя села Барыкино
В Улан-Удэ вор залез в незапертый на ночь дом
Происшествия, 03.01.2018
Днём 2 января в дежурную часть УМВД по Улан-Удэ поступило заявление о краже
Улан-удэнец украл телефон и обчистил банковский счёт
Происшествия, 03.01.2018
Кража произошла в кафе утром 31 декабря
В Улан-Удэ раскрыли кражу на СТО
Происшествия, 03.01.2018
29 декабря в полицию Улан-Удэ поступило заявление от владельца станции технического обслуживания и продажи автозапчастей
В Забайкалье сошли 12 вагонов с целлюлозной продукцией
Происшествия, 02.01.2018
Движение по Транссибу было перекрыто в обоих направлениях
Улан-удэнец обворовал избитого прохожего
Происшествия, 02.01.2018
Потерпевший не смог пройти без приключений мимо выпивавшей во дворе компании
В Чите раскрыли кражу фотоаппарата в одном из кафе
Происшествия, 02.01.2018
Воровкой отказалась женщина из компании хозяйки техники
Военный в Улан-Удэ осуждён за нарушение ПДД при обгоне
Происшествия, 02.01.2018
Его машина врезалась в два дерева, и в результате пострадали два человека
У жителя Хоринского района изъяли марихуану в Улан-Удэ
Происшествия, 02.01.2018
Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^