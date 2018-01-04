В Забайкалье подростка из детдома будут судить за сексуальное насилие и убийство ребёнка

В Забайкальском крае начинается суд над подростком, который обвиняется в насильственных действий сексуального характера в отношении 2-летней девочки и последующего её убийства



Установлено, что подросток воспитывался в детском доме и являлся сожителем одной из местных женщин. В результате грубых упущений в работе органа опеки и попечительства для упрощения их интимных встреч он был передан под опеку сестре сожительницы.

Здесь несовершеннолетний, пользуясь полной бесконтрольностью, систематически употреблял спиртные напитки и был предоставлен сам себе. В результате совершил преступные действия в отношении малолетней девочки.



Несмотря на непризнание несовершеннолетним обвиняемым своей вины в совершении сексуального насилия в отношении ребенка, прокурор согласился с квалификацией предварительным следствием его преступных действий.



Эти преступления вызвали широкий общественный резонанс в районе. Сожительница несовершеннолетнего была ранее осуждена с вынесением ей обвинительного приговора за вступление с ним в половую связь. По представлению прокурора также были приняты строгие меры дисциплинарного характера к виновным работникам органа опеки и попечительства, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

