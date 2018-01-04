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В Бурятии мужчину осудили за попытку убить собутыльника

Происшествия,  04.01.2018 07:38
Кабанский районный суд вынес приговор местному жителю за попытку убийства, случившуюся в 2014 году

Летом три собутыльника распивали ночью спиртное, в ходе застолья произошла драка. Двое из них накинулись на третьего. Тот выбежал на веранду и удерживал дверь, не давая им выйти, но, поддавшись на уговоры, выпустил одного их них.

И пока побитый мужчина блокировал дверь собутыльнику, второй схватил кухонный нож и ударил им в спину противника.

Медикам удалось спасти ему жизнь.

Собутыльника же суд признал виновным в и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
покушение на убийство
 
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