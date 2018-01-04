В Бурятии мужчину осудили за попытку убить собутыльника

Кабанский районный суд вынес приговор местному жителю за попытку убийства, случившуюся в 2014 году



Летом три собутыльника распивали ночью спиртное, в ходе застолья произошла драка. Двое из них накинулись на третьего. Тот выбежал на веранду и удерживал дверь, не давая им выйти, но, поддавшись на уговоры, выпустил одного их них.



И пока побитый мужчина блокировал дверь собутыльнику, второй схватил кухонный нож и ударил им в спину противника.



Медикам удалось спасти ему жизнь.



Собутыльника же суд признал виновным в и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.

