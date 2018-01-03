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Из улан-удэнского бара украли шубу за 67 тысяч
Происшествия, 03.01.2018 16:27 Фото:
Шубу украли прямо из гардероба питейного заведения
Кража дорогой шубы произошла 30 декабря из гардероба одного из питейных заведений в Железнодорожном районе Улан-Удэ.
Сегодня стало известно, что сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний горожанин.
- Следователем установлено, что злоумышленник, воспользовавшись тем, что гардероб был оставлен без внимания, тайно похитил норковую шубу стоимостью 67 тысяч рублей, - уточнили в полиции.
Злоумышленник ранее судим, не работает. Украденная шуба изъята, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В период новогодних праздников полиция Улан-Удэ обратилась к горожанам с рекомендациями:
- Не употребляйте алкоголь в малознакомых компаниях.
- Находясь в увеселительных заведениях, следите за сохранностью личных вещей (сумок, телефонов, денег, номерков от гардероба).
- Вызывайте официальное такси по телефону, а не ловите попутную машину - это может быть опасно.
- Не вступайте в контакт с незнакомыми людьми! Не соглашайтесь на их предложения, ни в коем случае не приглашайте в свое жилище.
В случае, если преступление всё же произошло, незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции либо по телефону 02 (с сот. 102).
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