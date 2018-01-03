В Улан-Удэ две девушки и мужчина обчистили бар

Воры подобрали ключи к замку



Полицейские задержали 18-летнюю улан-удэнку по подозрению в краже денег из питейного заведения.



Утром 1 января две девушки и мужчина путём подбора ключей проникли в питейное заведение, расположенное в жилом многоквартирном доме, и похитили из кассы более пяти тысяч рублей.



Часть похищенного изъята. Отметим, что задержанная подозреваемая ранее не судима и не работает.



Возбуждено уголовное дело за кражу. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на задержание соучастников преступления. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

