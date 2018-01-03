Житель Бурятии незаконно рубил сосны

Днём 2 января участковый уполномоченный полиции в ходе профилактического рейда задержал 45-летнего жителя села Барыкино



Мужчина совершил незаконную порубку сосен объёмом более кубометра в Тарбагатайском участковом лесничестве. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 35 тысяч рублей.



Отметим, что подозреваемый не работает, ранее не судим.



Полицейскими изъята часть заготовленной древесины, бензопила.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





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