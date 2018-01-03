Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Января

Популярное

В Улан-Удэ вор залез в незапертый на ночь дом

Происшествия,  03.01.2018 15:01
Днём 2 января в дежурную часть УМВД по Улан-Удэ поступило заявление о краже

Житель ст. Дивизионная сообщил, что ночью в его частный дом проник неизвестный и похитил сотовый телефон стоимостью около двух тысяч рублей.

Хозяева жилища оставили дверь на ночь незапертой.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан подозреваемый – 34-летний неработающий, ранее судимый за хулиганство местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полиция напоминает: залог сохранности вашего имущества – это, прежде всего, ваша бдительность.

- Не оставляйте ценности в легкодоступных местах. В случае, если вы все же стали жертвой или свидетелем преступления, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефонам: 02 (с сот. 102), - уточнили в МВД. 
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Из улан-удэнского бара украли шубу за 67 тысяч
Из улан-удэнского бара украли шубу за 67 тысяч
Происшествия, 03.01.2018
Шубу украли прямо из гардероба питейного заведения
Житель Бурятии незаконно рубил сосны
Происшествия, 03.01.2018
Днём 2 января участковый уполномоченный полиции в ходе профилактического рейда задержал 45-летнего жителя села Барыкино
В Улан-Удэ вор залез в незапертый на ночь дом
Происшествия, 03.01.2018
Днём 2 января в дежурную часть УМВД по Улан-Удэ поступило заявление о краже
Улан-удэнец украл телефон и обчистил банковский счёт
Происшествия, 03.01.2018
Кража произошла в кафе утром 31 декабря
В Улан-Удэ раскрыли кражу на СТО
Происшествия, 03.01.2018
29 декабря в полицию Улан-Удэ поступило заявление от владельца станции технического обслуживания и продажи автозапчастей
В Забайкалье сошли 12 вагонов с целлюлозной продукцией
Происшествия, 02.01.2018
Движение по Транссибу было перекрыто в обоих направлениях
Улан-удэнец обворовал избитого прохожего
Происшествия, 02.01.2018
Потерпевший не смог пройти без приключений мимо выпивавшей во дворе компании
В Чите раскрыли кражу фотоаппарата в одном из кафе
Происшествия, 02.01.2018
Воровкой отказалась женщина из компании хозяйки техники
Военный в Улан-Удэ осуждён за нарушение ПДД при обгоне
Происшествия, 02.01.2018
Его машина врезалась в два дерева, и в результате пострадали два человека
У жителя Хоринского района изъяли марихуану в Улан-Удэ
Происшествия, 02.01.2018
Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков
Неизвестные в Бурятии напали на пожарную часть
Неизвестные в Бурятии напали на пожарную часть
Происшествия, 02.01.2018
Пьяные молодые люди избили пожарных и угрожали им топором
В Иркутской области раскрыли кражу главного атрибута Нового года
В Иркутской области раскрыли кражу главного атрибута Нового года
Происшествия, 02.01.2018
Неизвестные спилили и похитили посаженную в ограде дома сосну
В Бурятии 1 января случилось 4 пожара
Происшествия, 02.01.2018
Горели частные и многоквартирные дома и автомобиль
На работе в Бурятии в ушедшем году погибли 10 человек
Происшествия, 02.01.2018
За 11 месяцев прошлого года в республике произошло 49 несчастных случаев на производстве

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^