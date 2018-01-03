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В Улан-Удэ вор залез в незапертый на ночь дом
Происшествия, 03.01.2018 15:01
Днём 2 января в дежурную часть УМВД по Улан-Удэ поступило заявление о краже
Житель ст. Дивизионная сообщил, что ночью в его частный дом проник неизвестный и похитил сотовый телефон стоимостью около двух тысяч рублей.
Хозяева жилища оставили дверь на ночь незапертой.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан подозреваемый – 34-летний неработающий, ранее судимый за хулиганство местный житель.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полиция напоминает: залог сохранности вашего имущества – это, прежде всего, ваша бдительность.
- Не оставляйте ценности в легкодоступных местах. В случае, если вы все же стали жертвой или свидетелем преступления, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефонам: 02 (с сот. 102), - уточнили в МВД.
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