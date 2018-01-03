Улан-удэнец украл телефон и обчистил банковский счёт

Кража произошла в кафе утром 31 декабря



Утром 31 декабря в полицию поступило заявление от 33-летнего жителя Иволгинского района о том, что ранним утром в одном из кафе Улан-Удэ неизвестный похитил его сотовый телефон. Затем с помощью услуги «Мобильный банк» злоумышленник похитил с банковского счета 7800 рублей. Общий ущерб составил 12800 рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска поймали вора. Им оказался 27-летний не работающий, ранее судимый улан-удэнец. Похищенное изъято.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



