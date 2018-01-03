В Улан-Удэ раскрыли кражу на СТО

29 декабря в полицию Улан-Удэ поступило заявление от владельца станции технического обслуживания и продажи автозапчастей



Днём 23 декабря неизвестный похитил крыло от иномарки. Ущерб составил более 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В результате оперативно-розыскных мероприятий участковый уполномоченный полиции задержал 30-летнего не работающего, ранее судимого жителя Тарбагатайского района. Похищенное изъято.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



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