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В Забайкалье сошли 12 вагонов с целлюлозной продукцией
Происшествия, 02.01.2018 19:26
Движение по Транссибу было перекрыто в обоих направлениях
В Забайкальском крае 26 декабря в 4:50 по местному времени в Хилокском районе на перегоне «Бада – Жипхеген» ЗабЖД произошёл сход 12 вагонов с целлюлозной продукцией грузового поезда № 2034.
По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
В результате схода пострадавших нет. Нарушен габарит обоих путей, повреждены 150 м чётного и 100 м нечётного железнодорожного полотна, 3 опоры контактной сети. Движение по Транссибу было приостановлено в обоих направлениях.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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