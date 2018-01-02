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В Забайкалье сошли 12 вагонов с целлюлозной продукцией

Происшествия,  02.01.2018 19:26
Движение по Транссибу было перекрыто в обоих направлениях

В Забайкальском крае 26 декабря в 4:50 по местному времени в Хилокском районе на перегоне «Бада – Жипхеген» ЗабЖД произошёл сход 12 вагонов с целлюлозной продукцией грузового поезда № 2034.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В результате схода пострадавших нет. Нарушен габарит обоих путей, повреждены 150 м чётного и 100 м нечётного железнодорожного полотна, 3 опоры контактной сети. Движение по Транссибу было приостановлено в обоих направлениях.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
сход с рельсов
 
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