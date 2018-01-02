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У жителя Хоринского района изъяли марихуану в Улан-Удэ
Происшествия, 02.01.2018 14:21
Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков
В результате рейдовых мероприятий, направленных на пресечение наркопреступлений, сотрудники патрульно-постовой службы в Железнодорожном районе Улан-Удэ задержали 35-летнего жителя Хоринского района.
У него обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. По результатам проведенной экспертизы установлено, что это марихуана весом более 84 граммов.
Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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