У жителя Хоринского района изъяли марихуану в Улан-Удэ

Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков



В результате рейдовых мероприятий, направленных на пресечение наркопреступлений, сотрудники патрульно-постовой службы в Железнодорожном районе Улан-Удэ задержали 35-летнего жителя Хоринского района.



У него обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. По результатам проведенной экспертизы установлено, что это марихуана весом более 84 граммов.



Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



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