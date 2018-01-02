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Улан-удэнец обворовал избитого прохожего
Происшествия, 02.01.2018 16:14
Потерпевший не смог пройти без приключений мимо выпивавшей во дворе компании
4 сентября прошлого года житель Улан-Удэ выпивал он с товарищами пил пиво во дворе дома по улице Туполева.
Мимо проходил мужчина, у одного из приятелей с ним произошел конфликт, в который подсудимый вмешался. Прохожий нагрубил ему, за что несколько раз получил кулаком по лицу, от чего потерпевший упал, но продолжал грубить. Подсудимый ударил его ещё два раза и тот потерял сознание.
Избивавший наклонился посмотреть, что с ним, увидел, что из кармана кофты торчит кошелек, подумал, что там могут быть наличные и вытащил его. Но в портмоне находились не только деньги, но и водительское удостоверение и другие документы. С похищенным мужчина скрылся с места преступления.
Железнодорожный суд квалифицировал действия подсудимого, как кражу. Его признали виновным назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба суда.
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