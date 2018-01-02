В Чите раскрыли кражу фотоаппарата в одном из кафе

Воровкой отказалась женщина из компании хозяйки техники



18 декабря в отдел полиции «Ингодинский» УМВД России по Чите обратилась читинка. Она сообщила, что во время торжества в одном из кафе города неизвестные похитили её фотоаппарат стоимостью семь тысяч рублей.



В ходе проведения неотложных следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции установили 41-летнюю жительницу КСК, которая находясь в этой же компании, тайно похитила имущество потерпевшей.



Похищенный фотоаппарат изъят и возвращён потерпевшей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

