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Военный в Улан-Удэ осуждён за нарушение ПДД при обгоне
Происшествия, 02.01.2018 15:19
Его машина врезалась в два дерева, и в результате пострадали два человека
15 февраля прошлого года военный после службы, выпив две бутылки пива, сел за руль технически исправного автомобиля. Со своим сослуживцем он поехал домой, в Улан-Удэ.
Двигаясь в районе посёлка Тальцы, на участке дороги, имеющей сплошную линию разметки, решил совершить обгон впереди идущего автомобиля. Игнорируя разметку, начал обгон, выехав на полосу встречного движения. Но заднюю часть автомобиля стало заносить, и водитель потерял контроль над управлением.
В результате машина съехала с дороги и левой передней частью врезалась в дерево. От удара автомобиль развернуло и ещё раз стукнуло о соседнее дерево. Последний удар пришёлся по задней левой двери, где на заднем сиденье сидел сослуживец.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и его пассажир получили различные травмы и были экстренно, до приезда сотрудников ГИБДД, госпитализированы бригадой скорой помощи в больницу скорой медицинской помощи.
Подсудимый с обвинением был согласен. Улан-Удэнский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в нарушении требований Правил дорожного движения, связанных с совершением обгона с пересечением сплошной линии разметки. Ему дали шесть месяцев в колонии – поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
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