Неизвестные в Бурятии напали на пожарную часть

Пьяные молодые люди избили пожарных и угрожали им топором



В ночь с 1 на 2 января в пожарную часть села Аршан вломились молодые люди, личности которых пока не установлены.



- Работниками пожарной части была предотвращена попытка проникновения в пожарную часть. На боеготовности пожарной части это никак не отразилось. Травмированных нет. Розысками нападавших сейчас занимается полиция Тункинского района, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.



В 10-м Тункинском отряде ГПС Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что нападавшие праздновали Новый год в расположенном рядом заведении. Там с кем-то повздорили и прибежали в пожарную часть, где этот момент находились 5 сотрудников.



- Стали стучать в дверь. Когда дверь открыли, они вломились, и, ничего не объясняя, например, причину своего поведения, устроили драку с нашими работниками, - сказал начальник отряда Доржо Баторов.



Молодые люди во время драки схватили хозяйственный топор, который находился в части, и угрожали им пожарным. В результате работникам части были нанесены побои, особенно пострадали двое из них – у них синяки и ссадины на голове. Число нападавших пока достоверно не установлено, но, по словам пострадавших, их было не менее 5 человек.









