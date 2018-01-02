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В Бурятии 1 января случилось 4 пожара

Происшествия,  02.01.2018 10:59
Горели частные и многоквартирные дома и автомобиль

1 января в 00:44 на телефон пожарно-спасательной службы в Улан-Удэ сообщили, что по улице Сенчихина горит дом. На тушение выехали 8 человек и 4 единицы техники. В результате пожара обгорел утеплитель стены. Пожар ликвидировали в 01:16.

В Муйском районе в 13:09 пожарных вызвали на тушение возгорания в жилом, многоквартирном сборно-щитовом доме по улице Автодорожная в посёлке Таксимо. В ликвидации пожара задействовано 8 человек и 3 единицы техники. Огонь погасили в 13:25. В результате пожара выгорела одна квартира.

В 15:36 в пожарно-спасательную службу Заиграевского района сообщили, что в ДНТ «Подснежник» на 9 улице горит автомобиль. На место выехали 5 человек и 2 единицы техники. Пожар потушили в 16:07. В результате сгорел автомобиль «Тойота Камри».

В 22.27 в Улан-Удэ по улице Балтийская загорелся жилой двухквартирный, бревенчатый дом. Тушить огонь приехали 9 человек и 3 единицы техники. Пожар был ликвидирован в 22:50. В результате сгорело кресло, повреждены стена и потолочное перекрытие.



пожар
 
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