В Новогоднюю ночь участковый в Бурятии поймал «чёрного лесоруба»

Возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений



Ночью 31 декабря участковый уполномоченный полиции проводил рейд в Тарбагатайском районе по пресечению незаконных рубок лесных насаждений.



В лесном массиве Заудинского лесничества он задержал 26-летнего не работающего жителя района. Молодой мужчина совершил незаконную рубку сосны объёмом около 1,5 кубометров. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 29 тысяч рублей.



С места происшествия изъяты заготовленный лес, бензопила и автомобиль «УАЗ».



Возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



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