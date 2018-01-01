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В новогоднюю ночь в Улан-Удэ тушили дом
Происшествия, 01.01.2018 11:35
В 00.44 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что по улице Сенчихина горит дом
В результате пожара обгорел утеплитель стены дома. Пожар ликвидирован в 01.16. На ликвидацию пожара было задействовано 8 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.
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