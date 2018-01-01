В новогоднюю ночь в Улан-Удэ тушили дом

В 00.44 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что по улице Сенчихина горит дом



В результате пожара обгорел утеплитель стены дома. Пожар ликвидирован в 01.16. На ликвидацию пожара было задействовано 8 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.



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