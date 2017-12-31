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Анонимы терроризировали угрозами взрыва сибирские аэропорты, в том числе Улан-Удэ
Происшествия, 31.12.2017 20:38 Фото:
В ряде сибирских аэропортов сегодня была объявлена тревога из-за анонимных звонков о минировании зданий. Из-за этого был задержан один рейс через Улан-Удэ, а ещё один - отменён. Также источники сообщают о минировании аэропорта столицы Бурятии
В 13.05 сегодня, 31 декабря, в аэропорт Иркутска поступило сообщение о готовящемся взрыве. Пассажиры и сотрудники были незамедлительно эвакуированы. Взрывное устройство не обнаружено, однако проверка продолжается, и аэровокзал будет закрыт до 1 января 2018 года.
— Насколько нам известно, в течение получаса в России были «заминированы» три аэропорта: в Иркутске, Улан-Удэ и Чите. Установлено, что нам звонок поступил из Сан-Франциско, — рассказали «Альтаиру» в пресс-службе аэропорта Иркутска. — После поступления сигнала были оперативно подняты все службы аэропорта, на место приехали сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, транспортной полиции, специалисты-кинологи. В ходе совместной проверки информация о минировании не подтвердилась.
Отметим, что на онлайн табло аэропорта Улан-Удэ значится, что сегодняшний рейс Чита - Красноярск был задержан. А рейс, который должен был состояться завтра утром, Иркутск-Хабаровск, отменён
По данным ТАСС, атаке неизвестных также подверглись аэропорты Кемерова и Омска.
Проверка по сообщениям о минировании в аэропортах городов Кемерово и Омск завершена, опасных предметов не обнаружено, сообщили в воскресенье ТАСС в ГУ МВД по Омской области и Кузбасском линейном управлении МВД.
- Проверка завершена, подозрительных предметов не обнаружено, аэропорт работает в штатном режиме, - сказали в Кузбасском линейном управлении МВД.
По данным ГУ МВД по Омской области, в аэропорту Омска предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, также не обнаружено.
Также из-за звонка о минировании авиарейс Чита - Улан-Удэ - Красноярск вылетел в воскресенье из читинского аэропорта Кадала с часовой задержкой, сообщили в справочной службе аэропорта.
- Был звонок с сообщением о минировании. Представители спецслужб обследовали здание аэропорта и ничего опасного не нашли. Из-за обследования был задержан вылет рейса в Красноярск, - уточнил источник в правоохранительных органах региона.
Напомним, ранее сообщалось, что улан-удэнские торговые центры попали под сибирскую «волну минирований». 29-го декабря в Улан-Удэ была объявлена тревога в двух крупных торговых центрах: «Forum» и «Capital Mall». Волна анонимных звонков об угрозе взрывов прокатилась сразу по нескольким сибирским городам.
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