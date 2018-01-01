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В Улан-Удэ рецидивиста поймали по горячим следам

Происшествия,  01.01.2018 08:10
29 декабря вечером в дежурную часть отдела поступило сообщение о краже из дома

Женщина сообщила, что к ней в дом проник неизвестный и похитил ценные вещи и имущество. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Полицейские при участии Росгвардии незамедлительно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник - ранее судимый за аналогичные преступления 22-летний местный житель - был задержан по горячим следам.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении злоумышленника судом избрана мера пресечения – арест, сообщает пресс-служба МВД.
кража
 
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