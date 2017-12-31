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Экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова осудили за хищения в Бурятии
Происшествия, 31.12.2017 09:42
Мещанский суд Москвы 29 декабря приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова по делу о хищении почти 500 миллионов рублей при строительстве шести пунктов пропуска, в том числе в Бурятии
Как сообщает Business FM, остальные семь фигурантов осуждены на сроки от двух до восьми лет заключения с различными штрафами.
Второй по значимости срок — восемь лет колонии со штрафом 950 тысяч рублей — суд назначил заместителю Дмитрия Безделова Борису Хайтовичу. При этом трое находившихся под подпиской о невыезде коммерсантов после оглашения приговора были взяты под стражу в зале суда.
Подсудимые были признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 и ). От обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 2 или ч. 3 ст. 210 УК РФ) прокуратура в ходе прений сторон отказалась, поэтому тройка судей прекратила дело в этой части. При этом обвинение в отмывании похищенного (ст. 174.1 УК РФ) устояло только у Бориса Хайтовича — остальные подсудимые были оправданы по этой статье. Да и действия замглавы Росгранибы были переквалифицированны с более «тяжелой», 3-й части, на более «легкую» 1-ю часть ст. 174.1 УК. Предпринимателя Евгения Чайку суд оправдал по одному из двух эпизодов хищения, но счел виновным по другому.
Бывшего руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации (Росграница) Дмитрия Безделова экстрадировали из Италии в Россию в апреле 2016 года. Следствие считало его одним из организаторов созданной в 2009 году преступной группы, которая занималась хищением бюджетных денежных средств, выделенных на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через государственную границу РФ.
По данным обвинения, Безделов привлек к преступной деятельности своего заместителя Бориса Хайтовича, а также ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций. С сентября 2009-го по май 2013 года соучастники похитили и отмыли бюджетные денежные средства на общую сумму более 490 млн рублей, завышая цены на стройматериалы и увеличивая объем выполненных работ. В деле речь шла о средствах, выделенных на шесть автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска: «Адлер» (Краснодарский край), «Пограничный» (Приморье), «Кяхта» (Бурятия), «Нижнеленинское» (Еврейская автономная область), а также «Выборг» и «Забайкальск».
Помимо Дмитрия Безделова перед судом предстали его бывший заместитель Борис Хайтович, экс-руководитель ФГУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» (Росгранстрой) Сергей Сазонов, его заместитель Сергей Козленков, бывший руководитель ЗАО «Ространсстрой» Александр Казарцев, а также предприниматели Евгений Чайка, Зураб Катамадзе и Николай Анфиногенов. Козленков, Казарцев и Анфиногенов на момент вынесения приговора находились под подпиской о невыезде, а остальные — под стражей. Суд назначил наказание Казарцеву в виде двух лет лишения свободы, Анфиногенов получил на полгода больше, Чайка и Катамадзе были осуждены на пять лет заключения каждый. Подсудимые же Сазонов и Козленков были приговорены к семи годам колонии каждый.
Когда прозвучали сроки, за находившимися на свободе фигурантами пришел конвой.
Первоначально дело Безделова направили в суд отдельно, однако в январе по решению Мосгорсуда его объединили в одно производство с делом других фигурантов. Разбирательство стартовало в феврале 2017 года. Из восьми подсудимых лишь двое — сотрудники подрядных организаций Казарцев и Анфиногенов — частично признали вину, остальные вину отрицали. В ходе прений сторон обвинение запросило для Безделова десять лет лишения свободы, остальных же подсудимых прокуроры просили осудить на сроки от трех до восьми лет.
Адвокат Сергея Козленкова Сергей Гуров рассказал Business FM, что просил оправдать своего подзащитного.
- В ходе судебного следствия защитой были представлены неопровержимые доказательства добровольного отказа от преступления», — сказал он. По словам защитника, его клиенту инкриминировалось подписание в 2010 году актов выполненных работ по работам, которые не выполнялись вообще или не в полном объеме при строительстве к Олимпиаде железнодорожного пункта пропуска «Адлер». Ущерб по этому эпизоду следствие оценило в 183 млн рублей. «Нами были представлены доказательства того, что Козленков действительно подписал документы, но буквально через месяц, убедившись в том, что работы не были выполнены, он их отозвал. Они не были приняты к исполнению, — сказал защитник.
Адвокат отметил, что строительство этого объекта обошлось в 1,2 млрд рублей. При этом Росграница взыскала через суд со страховой компании (стройка была застрахована от невыполнения работ) еще более 800 млн рублей и еще 350 млн с подрядчика. «Итого государство, выделив на строительство 1,2 млрд рублей, получило объект за эту цену и еще 1,1 млрд прибыли», — отметил Сергей Гуров. В свою очередь адвокат Дмитрия Безделова Борис Кожемякин назвал бездоказательным обвинение в адрес его подзащитного.
- Он не причастен к получению так называемых откатов, — сказал адвокат, — В деле нет ни одного свидетеля, ни документа, которые бы говорили, что Безделов что-то брал или передавал. Есть только слухи, а по слухам в России все берут.
После оглашения приговора защитники осужденных заявили, что не согласны с приговором суда и намерены его обжаловать в Мосгорсуде.
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