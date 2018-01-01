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Суд оштрафовал две риелторские фирмы за взятки бывшему заммэра Читы

Происшествия,  01.01.2018 08:47
Сам Вячеслав Шуляковский ранее был осужден за махинации с приобретением квартир для детей-сирот

Суд в Чите оштрафовал риелторские фирмы «Кредитлайн» и «Домакс» на 20 и 1 млн рублей соответственно за взятки бывшему заместителю мэра Читы Вячеславу Шуляковскому, осужденному ранее за махинации с приобретением квартир для детей-сирот, сообщается в пятницу на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

- Прокуратура пришла к выводу, что «Кредитлайн» и «Домакс» незаконно передали должностному лицу денежное вознаграждение за совершение в их интересах действий, связанных с занимаемым им служебным положением. Тем самым коммерческие организации совершили административные правонарушения. <…> Мировой судья <…> признал названные юридические лица виновными и назначил им административные штрафы: «Кредитлайн» - в размере 20 млн рублей, «Домакс» - 1 млн рублей, - говорится в сообщении.

Шуляковского задержали в феврале 2014 года. По мнению следствия, в 2010-2012 гг., занимая должность заместителя председателя комитета по развитию инфраструктуры администрации Читы, он получал от руководителей компаний «Домакс» и «Кредитлайн» взятки за обеспечение победы этих фирм в аукционах по покупке городской администрацией квартир для детей-сирот. Как отметили в Генпрокуратуре, от «Кредитлайн» он получил 1,25 млн рублей, а от «Домакс» - 1 млн рублей.

Для ограничения доступа к аукционам других участников Шуляковский, по данным следователей, привлек экс-начальника финансово-экономического отдела комитета по развитию инфраструктуры мэрии Татьяну Охрименко. Размещая в интернете извещения о проведении аукционов, чиновники заменяли некоторые буквы в словах на латинские, что не позволяло находить аукционы с помощью электронных поисковых систем. Аукционы выигрывали «Домакс» и «Кредитлайн», которые продавали квартиры по завышенным ценам.

По данным уголовного дела, таким способом мэрия приобрела около 60 квартир на общую сумму более 75 млн рублей при фактической стоимости квартир не более 60 млн рублей, ущерб бюджету превысил 15 млн рублей. За каждую приобретенную квартиру риелторы давали Шуляковскому взятки на сумму от 25 до 50 тысяч рублей, общая сумма взяток составила 2,8 млн рублей, выяснило следствие.

Вячеслав Шуляковский работал в администрации Читы с 2003 года. В октябре 2013 года он возглавил комитет по развитию инфраструктуры города. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 5,55 млн рублей, сообщает ТАСС.
взятка
 
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