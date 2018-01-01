|
01 Января
31 Декабря
Популярное
|
Суд оштрафовал две риелторские фирмы за взятки бывшему заммэра Читы
Происшествия, 01.01.2018 08:47
Сам Вячеслав Шуляковский ранее был осужден за махинации с приобретением квартир для детей-сирот
Суд в Чите оштрафовал риелторские фирмы «Кредитлайн» и «Домакс» на 20 и 1 млн рублей соответственно за взятки бывшему заместителю мэра Читы Вячеславу Шуляковскому, осужденному ранее за махинации с приобретением квартир для детей-сирот, сообщается в пятницу на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.
- Прокуратура пришла к выводу, что «Кредитлайн» и «Домакс» незаконно передали должностному лицу денежное вознаграждение за совершение в их интересах действий, связанных с занимаемым им служебным положением. Тем самым коммерческие организации совершили административные правонарушения. <…> Мировой судья <…> признал названные юридические лица виновными и назначил им административные штрафы: «Кредитлайн» - в размере 20 млн рублей, «Домакс» - 1 млн рублей, - говорится в сообщении.
Шуляковского задержали в феврале 2014 года. По мнению следствия, в 2010-2012 гг., занимая должность заместителя председателя комитета по развитию инфраструктуры администрации Читы, он получал от руководителей компаний «Домакс» и «Кредитлайн» взятки за обеспечение победы этих фирм в аукционах по покупке городской администрацией квартир для детей-сирот. Как отметили в Генпрокуратуре, от «Кредитлайн» он получил 1,25 млн рублей, а от «Домакс» - 1 млн рублей.
Для ограничения доступа к аукционам других участников Шуляковский, по данным следователей, привлек экс-начальника финансово-экономического отдела комитета по развитию инфраструктуры мэрии Татьяну Охрименко. Размещая в интернете извещения о проведении аукционов, чиновники заменяли некоторые буквы в словах на латинские, что не позволяло находить аукционы с помощью электронных поисковых систем. Аукционы выигрывали «Домакс» и «Кредитлайн», которые продавали квартиры по завышенным ценам.
По данным уголовного дела, таким способом мэрия приобрела около 60 квартир на общую сумму более 75 млн рублей при фактической стоимости квартир не более 60 млн рублей, ущерб бюджету превысил 15 млн рублей. За каждую приобретенную квартиру риелторы давали Шуляковскому взятки на сумму от 25 до 50 тысяч рублей, общая сумма взяток составила 2,8 млн рублей, выяснило следствие.
Вячеслав Шуляковский работал в администрации Читы с 2003 года. В октябре 2013 года он возглавил комитет по развитию инфраструктуры города. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 5,55 млн рублей, сообщает ТАСС.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В ночь на понедельник в самом центре Южно-Сахалинска в разгар новогодних гуляний загорелась 25-метровая искусственная ёлка
В 00.44 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что по улице Сенчихина горит дом
29 декабря в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МВД по Бурятии при силовой поддержке Росгвардии задержаны злоумышленники, подозреваемые в совершении серии квартирных краж в Улан-Удэ
Сам Вячеслав Шуляковский ранее был осужден за махинации с приобретением квартир для детей-сирот
Пожар произошел в ДНТ «Багульник» в селе Нижний Саянтуй. Загорелся дом. Возгорание ликвидировали чуть больше чем через час
29 декабря вечером в дежурную часть отдела поступило сообщение о краже из дома
Накануне вечером на остановке «Заря» ВАЗ, выехавший с прилегающей территории, спровоцировал аварию с участие ещё трёх автомобилей
Более 60 анонимных звонков об угрозах взрыва поступили в 14 городов в пятницу. В правоохранительных органах сообщили, что все сообщения оказались ложными
Мещанский суд Москвы 29 декабря приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова по делу о хищении почти 500 миллионов рублей при строительстве шести пунктов пропуска, в том числе в Бурятии
27 декабря в Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте поступила ориентировка, в которой говорилось, что в городе Иркутске самовольно ушла из дома несовершеннолетняя девушка 2001 года рождения. Ее отец обратился в полицию с заявлением о пропаже дочери
ДТП произошло на парковке возле торгового центра «Абсолют» на Бурводе вечером 30-го декабря
Пожар произошёл в Баунтовском районе
В Мухоршибирском районе полицейскими пресечена незаконная рубка леса в крупном размере
Аварийные службы устраняют прорыв
Он осуждён за покушение на дачу взятки
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...