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В Бурятии горел дом
Происшествия, 30.12.2017 13:41
Пожар произошёл в Баунтовском районе
Сегодня в 1.19 ночи на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В посёлке Маловский, по ул. Советская горел жилой, 2-х квартирный брусовой дом.
В результате пожара сгорела крыша дома, сообщает ГУ МЧС по республике.
Пожар ликвидирован в 1.43. На ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 2 единицы техники.
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