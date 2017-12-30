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В Бурятии с поличным поймали «чёрного лесоруба»

В Бурятии с поличным поймали «чёрного лесоруба»
Происшествия,  30.12.2017 13:24 Фото:МВД по Бурятии
В Мухоршибирском районе полицейскими пресечена незаконная рубка леса в крупном размере

В лесном массиве Хонхолойского участкового лесничества Мухоршибирского района полицейские задержали 44-летнего местного жителя, который незаконно заготовил более 9 кубометров соснового леса. Ущерб в результате противоправной деятельности составил более 81 тысячи рублей.

С места происшествия изъяты: трактор, спиленный лес, бензопила.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие. Судом подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. 
 
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет, сообщает пресс-служба МВД по республике.
черные лесорубы
 
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