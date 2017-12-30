В Бурятии с поличным поймали «чёрного лесоруба»

В лесном массиве Хонхолойского участкового лесничества Мухоршибирского района полицейские задержали 44-летнего местного жителя, который незаконно заготовил более 9 кубометров соснового леса. Ущерб в результате противоправной деятельности составил более 81 тысячи рублей.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие. Судом подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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