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Центр Улан-Удэ превратился в каток из-за аварии (фото, видео)
Происшествия, 30.12.2017 12:47 Фото:
Аварийные службы устраняют прорыв
Сегодня ранним утром в центре Улан-Удэ произошла коммунальная авария. Улицу Смолина залило холодной водой – дорога сначала превратилась в месиво из воды и снега, а после в каток.
Автомобилисты посоветовали объезжать данный участок дороги, чтобы избежать аварий.
В диспетчерской службе МУП «Водоканал» «Байкал-Dailу» сообщили, что из-за аварии остался без воды дом по улице Модогоева,3.
- Рабочие устраняют прорыв. Подвоз воды организован, - уточнили в диспетчерской службе.
Напомним, в начале 2016 года горожане также наслаждались видом «фонтанов из-под асфальта» и «катков», образованных протечками. Тогда в одном только Советском районе города за 10 дней произошло 4 аварии.
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