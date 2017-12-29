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Самолёту «Улан-Удэ - Москва» пришлось приземлиться в Нижнем Новгороде
Происшествия, 29.12.2017 19:58
Пять самолётов прибыли на запасной аэродром, приземлившись в пятницу днем в аэропорту Нижнего Новгорода
- В настоящее время в нижегородском аэропорту приземлились пять самолётов, совершавшие рейсы по маршрутам: Улан-Удэ - Москва, Москва-Казань, Надым-Москва, Брянск-Москва, Баку-Казань, - сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе международного нижегородского аэропорта «Стригино».
По словам собеседника агентства, высажены лишь пассажиры самолёта рейса Москва-Казань.
- Они находятся в кафе аэропорта. Пассажиры других рейсов находятся в самолётах, - добавил сотрудник пресс-службы.
Ранее сообщалось, что почти четыре десятка рейсов задержаны в московских аэропортах с утра пятницы из-за сильного тумана.
Также из-за тумана нарушена работа аэропорта Казани.
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