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Самолёту «Улан-Удэ - Москва» пришлось приземлиться в Нижнем Новгороде

Происшествия,  29.12.2017 19:58
Пять самолётов прибыли на запасной аэродром, приземлившись в пятницу днем в аэропорту Нижнего Новгорода

- В настоящее время в нижегородском аэропорту приземлились пять самолётов, совершавшие рейсы по маршрутам: Улан-Удэ - Москва, Москва-Казань, Надым-Москва, Брянск-Москва, Баку-Казань, - сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе международного нижегородского аэропорта «Стригино».

По словам собеседника агентства, высажены лишь пассажиры самолёта рейса Москва-Казань.

- Они находятся в кафе аэропорта. Пассажиры других рейсов находятся в самолётах, - добавил сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что почти четыре десятка рейсов задержаны в московских аэропортах с утра пятницы из-за сильного тумана.

Также из-за тумана нарушена работа аэропорта Казани.
авиаперевозки
 
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