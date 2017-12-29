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Улан-удэнец ударил ревнивца ножом, защищая его сожительницу

Происшествия,  29.12.2017 20:02
Суд отнёсся критически к порывам подсудимого и назначил ему два срока лишения свободы

Летом 2017 года после совместного употребления алкоголя, потерпевший, приревновав свою сожительницу к подсудимому, нанёс ей побои, при этом оскорбив нецензурной бранью подсудимого, с которым ранее не был знаком. В результате возникшего конфликта, подсудимый нанёс потерпевшему удар ножом в левую часть груди. Смерть потерпевшего не наступила, так как своевременно была оказана медицинская помощь.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично, заявив о причинении им тяжкого вреда здоровью потерпевшего при превышении пределов необходимой обороны. Он пояснил, что после того как он вступился за избитую женщину, потерпевший оскорбил его и хотел ударить, замахнувшись на него рукой, тогда защищаясь, подсудимый ударил его ножом, при этом убивать он не собирался. Кроме того, после нанесённого удара, он совместно с сожительницей потерпевшего оказал ему первую помощь и инициировал своевременное прибытие скорой медицинской помощи.

Данные показания, суд оценил критически, как способ защиты своих интересов, с помощью которого подсудимый пытался смягчить степень ответственности за совершённое преступление, так как на стадии предварительного следствия подсудимый, неоднократно давая показания, не указывал на наличие какой-либо угрозы применения насилия со стороны потерпевшего в отношении него перед совершением инкриминируемого ему деяния. Не подтверждаются они и показаниями потерпевшего.

Суд признал его виновным и назначил основное наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима, и дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Приговор вступил в законную силу после обжалования в Верховном суде РБ. Апелляционным определением Верховного суда РБ от 14 декабря 2017 года приговор оставлен без изменений, сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.

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