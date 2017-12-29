В Иркутске убили ростовщика, чтобы не платить долг

Должник гражданин Азербайджана предложил ранее отбывавшему наказание за убийство 31-летнему уроженцу города Слюдянка убить ростовщика за материальное вознаграждение



В январе 2017 года гражданин Азербайджана не желая возвращать долг в сумме 130 тысяч рублей, предложил ранее отбывавшему наказание за убийство 31-летнему уроженцу города Слюдянка совершить убийство ростовщика за материальное вознаграждение. После чего осуждённые пригласили ростовщика к себе на квартиру, где исполнитель нанёс ему несколько ударов металлической трубой по голове. От полученных ранений смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Затем они вывезли труп на машине погибшего в лесной массив и подожгли автомобиль.



С учётом позиции государственного обвинителя, суд назначил заказчику 16 лет лишения свободы, исполнителю – 18 лет лишения свободы. Оба они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



