Улан-удэнка из-за ревности разбила телефон и сорвала золотой браслет с соперницы

Неконтролируемая ревность перешла в корысть



В июле 2017 года, находясь возле одного из увеселительных заведений Улан-Удэ на почве возникшей личной неприязни, а именно из-за ревности, разбила о тротуарную плитку сотовый телефон, принадлежавший потерпевшей, причинив ей тем самым значительный материальный ущерб. Чуть позже она, удерживая правую руку потерпевшей с применением силы, сорвала с её руки золотой браслет стоимостью 15 000 рублей.



Подсудимая полностью признала вину. Суд смягчил ей наказание из-за способствования в расследовании преступления и наличия несовершеннолетнего ребёнка на её иждивении. Онапризнана виновной в грабеже с применением насилия и умышленном уничтожении имущества. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 6 000 рублей условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. В пользу потерпевшей взыскано возмещение ущерба в размере 21 948 рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда Улан-Удэ.



