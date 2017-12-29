В Иркутской области изъяли 14 тысяч пачек поддельных сигарет



В остановленном большегрузе, следовавшем из Иркутска в Читу, сотрудники ГИБДД обнаружили большую партию сигарет разных марок.



При этом у водителя отсутствовали документы на перевозимый груз. При визуальном осмотре пачек сигарет полицейские заметили признаки подделки специальных марок.



Правоохранители изъяли 14 тысяч пачек. Проведённая специалистами Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Иркутской области экспертиза подтвердила, что акцизные марки поддельные.



Следственным отделом ОМВД России по Слюдянскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327.1 Уголовного кодекса «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». В настоящее время изготовитель устанавливается, сообщает пресс-служба ОМВД России по Слюдянскому району.

