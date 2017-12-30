Житель Иркутской области продал героин в тамбуре поезда

Неоднократно судимый за наркотики житель Слюдянки вновь приговорён к реальному лишению свободы за незаконные приобретение, хранение и сбыт наркотических средств



Слюдянский районный суд Иркутской области рассмотрел уголовное дело жителя Слюдянки. Он признан виновным в сбыте наркотиков и их незаконном хранении в значительном размере для личного употребления.



22 сентября прошлого года ранее неоднократно судимый, в том числе за сбыт наркотических средств, мужчина в тамбуре вагона поезда «Слюдянка-Выдрино» сбыл одному из пассажиров 0,249 грамма героина.

Кроме этого, 30 января в городе Шелехове он незаконно приобрёл для личного употребления и хранил при себе героин в значительном размере, с которым и был задержан сотрудниками транспортной полиции в Слюдянке.



Суд назначил ему по совокупности преступлений 6 лет и 2 месяца исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

