Узбекистанец в Иркутске силовым приёмом уложил полицейского

Мужчина признан виновным в применении насилия к представителю власти



Свердловский районный суд Иркутска рассмотрел уголовное дело работающего в областном центре гражданина Республики Узбекистан. Он признан виновным в применении насилия к представителю власти.



Установлено, что в октябре этого года у здания пригородных касс железнодорожного вокзала станции Иркутск-пассажирский, мужчина совершил административное правонарушение – курил в неположенном месте.



Сотрудник патрульно-постовой службы полиции предложил ему проследовать за ним для составления протокола. Но нарушитель с силой толкнул, а затем повалил на землю полицейского, используя силовой приём.



За совершение преступление, с учётом позиции государственного обвинителя, суд назначил иностранцу 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год.



На осужденного также возложена обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, периодически являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.