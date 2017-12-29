Больной читинец через суд добился жилья

За права больного вступилась прокуратура



Читинец, страдающий тяжёлой формой хронического заболевания, имеет право на получение вне очереди жилого помещения по договору социального найма общей площадью не менее 28 кв. метров. Прокуратура через суд обязала администрацию Читы предоставить истцу такое жилое помещение вне очереди.



Однако администрация краевого центра не согласилась с таким решением и обжаловала его в апелляционном порядке. Она сослалась на то, что предоставление вне очереди жилья истцу является правом, а не обязанностью органов местного самоуправления, истец имеет лишь право получить жилье в порядке общей очереди.



Суд с данными доводами не согласился, сославшись на закон. Поскольку читинец страдает тяжёлой формой хронического заболевания, органы местного самоуправления обязаны предоставить жилье истцу, как страдающему.



Названное решение Центрального районного суда вступило в законную силу. Апелляционная жалоба на него администрации Читы оставлена без удовлетворения, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

