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Бурятия в лидерах по числу суицидов среди мужчин от 30 до 40 лет
Происшествия, 29.12.2017 12:55 Фото:
Наряду с Бурятией, из регионов РФ «лидируют» в этом списке и Курганская область, Забайкальский край
Частота суицидов среди мужчин в возрасте от 30 до 40 лет вдвое превышает критический уровень. Об этом свидетельствуют данные Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского. И хотя в прошлом году покончили с собой на 8% меньше россиян из этой группы, чем годом ранее, об устойчивой положительной динамике говорить пока не приходится, сообщают «Известия».
Мужчины от 30 до 40 лет — главная группа риска по самоубийствам. В 2016 году 4,7 тыс. россиян этой возрастной категории покончили с собой, сообщили в центре В.П. Сербского (данных за 2017 год пока нет). Частота суицидов вдвое превышает критический уровень и составляет 40 на 100 тыс. мужчин этой группы, рассказал руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра им. В.П. Сербского Борис Положий.
— Установленный ВОЗ «критический уровень частоты суицидов», свидетельствующий о необходимости принятия экстренных государственных мер, равен 20 случаям на 100 тыс. человек. Его величина значима для любой возрастной и половой группы, — пояснил он.
По словам психиатра, несмотря на то, что в 2016 году число суицидов среди мужчин среднего возраста уменьшилось на 8%, «их частота в этой группе населения продолжает оставаться высокой, а в ряде регионов — сверхвысокой». В основном это связано с отсутствием действенных профилактических программ, отметил он.
Наиболее неблагополучная ситуация с самоубийствами среди мужчин среднего возраста — в Сибирском (50,7 случая на 100 тыс. населения) и Уральском (43,2) федеральных округах. Из регионов «лидируют» Курганская область, Бурятия и Забайкальский край. Наиболее спокойная ситуация сложилась на Северном Кавказе (10,3 случая на 100 тыс.).
По словам Бориса Положего, в первую очередь высокая частота суицидов среди мужчин связана с социально-экономическим положением.
— Профессиональное и семейное неблагополучие наносят наиболее тяжелый удар по психологии мужчины зрелого возраста, призванного быть основой, кормильцем семьи, — считает психиатр. — В качестве выхода из такой ситуации мужчины часто прибегают к пьянству, что еще более усложняет их положение, ведет к депрессии и далее — к суициду. Свою роль играют и этнокультурные особенности. Есть этносы, где суицид абсолютно недопустим. К таковым относятся народы Северного Кавказа.
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