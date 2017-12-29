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В Иркутской области грабитель ворвался в дом к старушке

Происшествия,  29.12.2017 14:46
Преступника задержали через несколько часов

26 декабря около 23:00 часов злоумышленник, разбив оконное стекло, проник в дом 80-летней жительницы посёлка Бохан. Применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, он открыто похитил кошелёк с денежными средствами, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Сыщики, проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сумели в сжатые сроки установить и задержать лицо, подозреваемое в совершении разбойного нападения. Им оказался 27-летний местный житель, который часть похищенных денег успел потратил по своему усмотрению. Остальное похищенное обнаружено и изъято.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК России, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
 
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