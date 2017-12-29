Улан-удэнец украл телевизор и приставку

Суд приговорил его к двум годам условно



В период с 21 по 31 мая, поздно вечером, находясь в квартире по улице Гайдара, увидел чужие в зале телевизор и приставку для цифрового телевидения, и решил их украсть. Поняв, что за ним никто не наблюдает, он украл технику и скрылся с места преступления.



Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



В судебном заседании он пояснил, что полностью возместил потерпевшему материальный ущерб, а также извинился.



Суд приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

